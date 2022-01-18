В Афганистане в результате землетрясения погибли 26 человек

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 26 человек погибли в результате землетрясения на западе Афганистана, которое произошло 17 января в 16:10 по местному времени. Сила подземных толчков в эпицентре составила 5,3 балла, сообщает издание NDTV.

Эпицентр землетрясения располагался примерно в 40 км к востоку от города Калайи-Нау, административного центра провинции Бадгис, и в 70 км к юго-востоку от Туркменистана.

В результате землетрясения обрушились крыши домов, где находились люди. В общей сложности повреждены 700 участков.

Среди 26 погибших в результате землетрясения было пять женщин и четверо детей, сообщил представитель провинции Мухаммад Сарвари. По его словам, спасатели все еще разбирают завалы, поэтому количество погибших может увеличиться.