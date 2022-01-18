Назарбаев впервые выступил публично после событий в Казахстане: Я никуда не уезжал и нахожусь в Нур-Султане

|Предыстория: Назарбаев выступил с заявлением. Видео
CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице государства — Нур-Султане. Об этом он сообщил в своем видеообращении.
«Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в СМИ, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», - сказал он.
Также бывший президент прокомментировал протесты, которые прошли в Казахстане в начале января.
По словам Назарбаева, январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атак было разрушение целостности страны и устоев государства, сказал он.
«Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос», - сказал он.