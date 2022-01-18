Никакого конфликта или противостояния в элите нет, - Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что никакого конфликта или противостояния в элите Казахстане нет и слухи на эту тему абсолютно беспочвенны. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

По словам Елбасы, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти.

«Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии «Nur Otan», - сказал Назарбаев.

Также бывший президент выразил соболезнования родным и близким погибших в январских беспорядках.

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