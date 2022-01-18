Узбекистан с 30 января увеличит число прямых рейсов в Россию

CentralAsia (UZ) - Авиакомпания Uzbekistan Airways с 30 января 2022 года значительно увеличит число прямых рейсов из Намангана, а затем из Ферганы в Москву и другие города России. Об этом во вторник сообщила пресс-служба перевозчика.

"30 января в рамках проекта хаб "Восточный" Uzbekistan Airways начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту "Наманган - Москва - Наманган" по воскресеньям, а с 31 января начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Намангана в Москву, Пермь, Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар и Екатеринбург по принципу "полный эконом-класс", затем авиакомпания приступит к увеличению количества подобных прямых рейсов из Ферганы", - говорится в сообщении.

В конце минувшего года администрация авиакомпании сообщила, что с января 2022 года наряду с классической (бизнес- и эконом-класс) планирует ввести компоновку "полный эконом-класс" на самолетах Airbus A320. Тарифы на такие перевозки будут ниже обычных на 20%. Это будет достигаться за счет большей вместимости воздушных судов, уменьшения веса бесплатного багажа до 15 кг и сокращения числа предоставляемых во время полета бесплатных услуг. Кроме того, максимальный возраст детей, которых можно провозить бесплатно, будет уменьшен до 2 лет. Рейсы в новом формате авиаперевозок будут осуществляться по уже действующим и самым популярным маршрутам авиаперевозчика.

По данным пресс-службы, в настоящее время Uzbekistan Airways имеет два переоборудованных самолета Airbus A320, ожидается, что в ближайшее время будут переоборудованы еще два авиалайнера.

В настоящее время из РФ в Узбекистан и обратно выполняется примерно 22 рейса в неделю.