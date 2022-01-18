В Иране боксера приговорили к смерти за участие в акциях протеста

- Азия и мир, общество
- 18:46, 18 января 2022
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CentralAsia (CA) - Суд в Иране приговорил к смертной казни профессионального боксера Мохаммада Джавада Вафаеи-Сани за участие в акциях протеста в стране в 2019 году. Об этом сообщила базирующаяся в США иранская правозащитная организация Center for Human Rights in Iran (CHRI). Сообщение подтвердил в Twitter адвокат спортсмена Бабак Пакния.
Протесты в Иране проходили в ноябре 2019 года из-за резкого повышения цен на топливо в стране. Боксер был арестован в феврале 2020 года.
«Мохаммад Джавад Вафаеи-Сани приговорен к смертной казни «за тяжкое преступление» и связь с предполагаемыми поджогами и нанесением ущерба правительственным зданиям во время жестоко подавленных акций протеста в 2019 году», — сообщает организация.
Адвокат уточняет, что 26-летнего спортсмена приговорили к казни через повешение, но приговор может быть обжалован в Верховном суде страны.
Агентство AFP со ссылкой на находящийся в изгнании в Париже Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI) также сообщило, что Вафаеи-Сани был осужден в том числе за поддержку оппозиционной группы «Народные моджахеды», которая была ранее объявлена вне закона в стране.
Боксера называют чемпионом Ирана среди юниоров и чемпионом города Мешхед, где он в настоящее время содержится под стражей.
Ранее, в 2020 году, также за участие в антиправительственных акциях был казнен чемпион Ирана по греко-римской борьбе Навид Афкари.