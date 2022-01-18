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В Узбекистане граждане старше 100 лет получат 100%-ю надбавку к пенсии

CentralAsia (UZ) -  Граждане Узбекистана в возрасте старше 100 лет получат дополнительную выплату в размере 100% от минимального базового размера пенсии (289 тыс. сумов). Об этом сообщает УзА.

Отмечается, что доплата устанавливается дополнительно к пенсии. При изменении минимального размера пенсии, доплата изменяется пропорционально. Выплата производится независимо от количества и размера надбавок к пенсии.

Денежные средства выплачиваются по месту постоянного жительства или по месту временной регистрации граждан.

По состоянию на 1 января 2022 года общее количество граждан в возрасте 100 лет и старше, получающих пенсии и пособия за счет средств пенсионного фонда в Узбекистане, составляет 570 человек.

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