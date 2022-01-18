В Таджикистане усилили контроль на границе с Узбекистаном из-за омикрона

CentralAsia (TJ) - Таджикистан ужесточил контроль на границе с Узбекистаном из-за нового штамма. Теперь каждый въезжающий на территорию Таджикистана гражданин обязан сдать ПЦР-тест по прибытию. Об этом сообщает издание Asia-Plus.

Кроме этого, несмотря на отрицательный результат ПЦР-теста, граждане должны оставаться на домашнем карантине в течение двух недель.

Ранее в Таджикистане ужесточили эпидемиологический контроль на КПП и в аэропортах страны после появления нового штамма «омикрон» в соседних странах.

Омикрон зарегистрирован в Узбекистане и Кыргызстане, но в Таджикистане его официально пока нет.

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