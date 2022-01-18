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Во всех регионах Казахстана отменили режим ЧП

CentralAsia (KZ) -  Чрезвычайное положение отменили во всех регионах Казахстана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Касыма-Жомарта Токаева Берик Уали.

По его словам, с полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях.

Ранее президентом было досрочно отменено чрезвычайное положение в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

«Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения.

Благодаря единству и сплоченности народа, самоотверженной работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановлены порядок и спокойствие. Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие!» - написал Уали в Facebook.

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