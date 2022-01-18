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Вице-премьер Тукрменистана Сердар Бердымухамедов посетил «Технопарк» в Ташкенте

CentralAsia (TM) -  Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся в Ташкенте с рабочим визитом, посетил узбекский «Технопарк».

В рамках визита правительственной делегации Туркменистана на территории производственного комплекса была организована выставка сельскохозяйственного и промышленного потенциала Республики Узбекистан, сообщается на сайте Министерства инвестиций и внешней торговли страны.

В ходе смотра туркменская делегация ознакомилась с возможностями узбекских коллег в химической, нефтегазовой, фармацевтической, электротехнической, текстильной, шелководческой и кожевенно-обувной отраслях.

Также были представлены стенды по различным направлениям сельского хозяйства – плодоовощеводство, тепличные хозяйства, семеноводство, картофелеводство, птицеводство, рыбоводство и животноводство. Помимо этого, глава туркменской делегации был подробно ознакомлен с промышленными мощностями производственного комплекса «Технопарк», ориентированными на выпуск широкого ассортимента востребованной продукции.

Туркменская сторона также была проинформирована о мерах, принимаемых в Узбекистане в рамках стимулирования развития отраслей экономики.

Стороны обсудили практические меры по активизации промышленной кооперации между предприятиями двух стран, а также обмену опытом и технологиями в перспективных направлениях.

Также сообщается, что намечены дальнейшие шаги по развитию промышленной и сельскохозяйственной кооперации между Узбекистаном и Туркменистаном.

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