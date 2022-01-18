Туркмено-узбекские межмидовские консультации прошли в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - В рамках рабочего визита туркменской делегации в Ташкент между представителями внешнеполитических ведомств стран состоялись межмидовские консультации. Туркменскую сторону возглавил замглавы МИД Бердынияз Мятиев, а узбекскую – замминистра иностранных дел Владимир Норов. Стороны обсудили актуальные вопросы касательно дальнейшего развития партнёрства в торгово-экономической области, а также расширения договорно-правовой базы взаимодействия между двумя государствами. Об этом сообщили в пресс-службе туркменского МИД.

Затронув тему межрегионального сотрудничества, политики отметили сплочённость двух стран в стремлении оказать посильную помощь и поддержку братскому афганскому народу в скорейшем достижении мирной, стабильной ситуации в стране и согласия. В данном контексте было подчёркнуто, что правительства Туркменистана и Узбекистана активно продолжают поддерживать соседнее государство, оказывая ему всестороннюю экономическую и гуманитарную помощь.

Кроме того, чиновники обсудили дальнейшие шаги расширения двустороннего взаимодействия в таких областях, как транспорт, логистика, энергетика, химическая промышленность и информационная безопасность. Также состоялся обмен касательно сотрудничества в сфере культурно-гуманитарного взаимодействия.