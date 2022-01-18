В Самарканде установят солнечные часы

CentralAsia (UZ) - В Самарканде на территории обсерватории Мирзо Улугбека установят солнечные часы. Это будет вторая в городе действующая копия старинного хронометра, ориентированного на движение главного небесного светила, сообщили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана.

Сообщается, что в обсерватории, построенной Мирзо Улугбеком в Самарканде в XV веке, наряду с другими астрономическими инструментами также использовались солнечные часы. Считается, что Мирзо Улугбек воздвиг их для увеличения точности расчетов.

— Идея установить в городе солнечные часы возникла в начале текущего года, — говорит директор музейного комплекса Мирзо Улугбека Джалол Самаров. — Первый такой прибор был установлен в медресе Улугбека в комплексе архитектурного ансамбля Регистан. Проект был реализован совместно с учеными Института астрономии Академии наук Узбекистана.

Специалисты несколько раз приезжали в Самарканд для выбора оптимального места установки солнечных часов в медресе Улугбека. Опираясь на полученные данные, изготовили и установили необычный хронометр. Эта модель солнечных часов является действующей.

На следующем этапе определено оптимальное место для установки вторых солнечных часов на территории обсерватории Улугбека. В настоящее время завершается процесс их изготовления.

Солнечные часы — устройство для определения времени по изменению длины тени от гномона (вертикального стержня) и ее движению по циферблату. Их появление связано с моментом, когда человек осознал взаимосвязь между длиной и положением солнечной тени от тех или иных предметов и положением Солнца на небе. Первое известное описание солнечных часов зафиксировано в Древнем Египте.