Иностранных рабочих в Монголии стало меньше на 2,4 процента

CentralAsia (MNG) - В четвертом квартале 2021 года 5,6 тыс. иностранных граждан из 77 зарубежных стран работали в Монголии по трудовому договору с целью получения заработной платы и дохода или добровольно без получения заработной платы и дохода. Количество иностранных рабочих уменьшилось на 136 человек (2,4 процента) по сравнению с предыдущим кварталом.

Что касается страны всех иностранных рабочих в Монголии, 62,9 процента из Китая, 4,8 процента из Российской Федерации, 4,2 процента из Вьетнама, 3,9 процента из Республики Корея, 2,9 процента из Индии, 2,4 процента из Австралии, 2,3% — Албании, 2,0% — США, а остальные 14,6% — из других стран.

По роду занятий иностранных рабочих самый высокий процент, или 2,5 тысячи (44,8 процента), составляли профессионалы, а самый низкий процент, или 2 человека (0,1 процента), составляли квалифицированные работники сельского, лесного и рыбного хозяйства.

В четвертом квартале 2021 года 2027 рабочих (36,1 процента) работали в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров, 1600 рабочих (28,5 процента) в строительном секторе, 494 рабочих (8,8 процента) в сфере образования, 377 рабочих (6,7 процента) в обрабатывающей промышленности, 344 рабочих (6,1 процента) в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов, 219 рабочих (3,9 процента) на транспорте и хранении, 79 рабочих (1,4 процента) в сфере размещения и общественного питания, 75 рабочих (1,3 процента) в административной и вспомогательной деятельности, а 402 рабочих (7,2 процента) работали в других секторах.

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