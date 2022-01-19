От граждан Улан-Батора больше не требуются лицензии на оказание 74 видов услуг

CentralAsia (MNG) - Обращения граждан с вопросами и информацией по 74 видам услуг составили 27,5 процента обращений в колл-центр «1800-1200» в столице.

С 1 января 2022 года вступил в силу Указ губернатора столицы и мэра Улан-Батора № А/987 от 2021 года «О некоторых мерах, которые необходимо принять для создания благоприятной деловой среды и снижения уровня коррупции и бюрократии». Указом гражданам и хозяйствующим субъектам больше не требуется получение каких-либо разрешений или специальных лицензий для ведения 74 видов предпринимательской деятельности в пределах столицы.

В колл-центре «1800-1200» круглосуточно предоставляется информация о государственных услугах, оказываемых гражданам и юридическим лицам органами местного самоуправления столицы, а также информация, связанная с пандемией «COVID-19». За последние дни 27,5 процента обращений в колл-центр были связаны с 74 видами услуг.

С 1 января 2022 года граждане и юридические лица смогут свободно работать, зарегистрировавшись на сайте «www.ulaanbaatar.mn».

На 11 января в системе регистрации онлайн-услуг зарегистрировано более 200 заявок на обслуживание. Здесь представлены ответы на распространенные вопросы граждан и субъектов предпринимательства.

-Как граждане и компании могут зарегистрироваться в системе?

-Граждане и субъекты хозяйствования могут зайти в раздел «REGISTRATION OF SERVICES» сайта www.ulaanbaatar.mn для проверки своей информации и получения доступа через систему реестра DAN. После первого шага, который заключается в рассмотрении и принятии стандартов, требований и обязанностей, граждане и хозяйствующие субъекты должны ввести свои идентификационные номера, чтобы личная информация была извлечена из системы «ХУР». После этого шага, введя информацию о местоположении службы и информацию о том, подавался ли документ ранее, ваш запрос будет зарегистрирован, и появится страница регистрации с QR-кодом. Вы можете начать свою деятельность сразу после регистрации.

- Нужны ли какие-либо документы для оформления заявки на 74 вида деятельности?

- От граждан не требуется никаких документов для осуществления 74 видов деятельности в сфере торговли и услуг в столице. Ранее от граждан и субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торговли, производства и услуг, для получения разрешений/лицензий на осуществление деятельности требовалось предоставление 7-12 видов документов (7-8 от государственных организаций, 3-4 от граждан и субъектов хозяйствования). Это изменилось, и никаких документов больше не требуется.

Однако, если помещение сдается в аренду для осуществления торговой и сервисной деятельности, необходимо приложить копию договора об аренде или аренде и свидетельство о недвижимом имуществе. Документы, выдаваемые государственными организациями, будут обрабатываться путем обмена информацией, поддержки, методических рекомендаций и взаимодействия между государственными органами без участия граждан и субъектов предпринимательства.

-Как иностранцы могут зарегистрировать свой бизнес?

- Иностранцы не могут получить информацию из системы «ХУР», поэтому гражданин Монголии должен быть зарегистрирован в качестве доверенного лица в юридическом лице для работы.

-Есть люди, которые не могут зарегистрироваться через онлайн-систему. Куда они могут пойти?

-Граждане, не имеющие возможности зарегистрироваться через онлайн-систему, могут получить инструкции по регистрации в Колл-центре «1800-1200» или могут оформить свою услугу у оператора Сервисного центра Столицы.

- Нужно ли продлевать предыдущие разрешения, если срок действия истек?

- Граждане и хозяйствующие субъекты, работавшие в прошлом с разрешениями и специальными лицензиями, больше не должны продлевать свои разрешения/лицензии для продолжения деятельности,

В случае истечения срока действия сертификата, выданного районом, граждане и организации могут зарегистрироваться через веб-сайт www.ulaanbaatar.mn для продолжения своей деятельности в сфере торговли/услуг. Эту регистрацию не нужно продлевать ежегодно.

Отдел по связям со СМИ администрации столицы

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