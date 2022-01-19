Монгольский профессиональный боксер снова поборется за чемпионский пояс с Desert Storm из Намибии

CentralAsia (MNG) - «King Tug» — заслуженный спортсмен Монголии, серебряный призер Олимпийских игр по любительскому боксу, серебряный призер чемпионата мира, чемпион мира в весовой категории 57,2 кг по профессиональному боксу IBO Төгсцогт Нямбаяр вернется на ринг 22 января 2022 года, всего через 3 дня.

Окончательным соперником был назван Виктор «Vicious» Пасильяс (17 боев, 16 побед (9 КО), одно поражение), но Пасильяс не смог выйти на ринг из-за ковидной инфекции.

Поэтому организаторы боя определили намибийского боксера Сакарию Лукаса по прозвищу «Desert Storm» новым противником нашего «King Tug» Төгсцогт.

Төгсцогт Нямбаяр провел на профессиональном ринге 14 боев, из которых 12 побед (9КО) и одно поражение. За свою профессиональную карьеру он потерпел единственное поражение, а именно от чемпиона по версии WBC, американца Гэри Расселл младшего.

Сакария Лукас (родился 4 мая 1984 г.) — профессиональный боксер из Намибии. Как боксер-любитель он участвовал в Играх Содружества 2010 года. В легчайшем весе Лукас выступал за Намибию на Играх Содружества 2010 года в легчайшем весе. В своем первом матче он победил Джо Хэма из Шотландии. После матча Хэм потерял сознание и получил сотрясение мозга. Во втором матче Лукас потерпел поражение от Тирафало Сеоко из Ботсваны по очкам, 11-13.

Лукас начал свою боксерскую карьеру в 2006 году, когда он выиграл золотую медаль на Молодежных играх Зоны 6 в Виндхуке и серебряную медаль на чемпионате Зоны 6 среди взрослых. Он также получил травму колена, из-за которой он отказался от бокса, но вернулся на чемпионат Zone 6 2010 года в Йоханнесбурге, где выиграл золотую медаль.

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