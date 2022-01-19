Turquoise Hill Resources добыла 468 тыс. унций золота на месторождении Оюу-Толгой в Монголии

CentralAsia (MNG) - В 2021 году канадская компания Turquoise Hill Resources добыла на руднике Оюу-Толгой в Монголии 468 тысяч унций золота. Согласно годовому отчету компании за 2021 год, в 2021 году планируется добыть 150-180 тысяч тонн меди и 400-480 тысяч унций золота, а добыча меди и золота достигла запланированного уровня.

В 2021 году производство меди в концентрате увеличилось на 9% по сравнению с предыдущим годом до 163 тыс. тонн. Содержание золота в концентрате увеличилось на 157 процентов до 468 тысяч унций.

На сегодняшний день первая очередь подземного рудника Оюу-Толгой готова к началу проходки. Работы на стволах III и IV продолжаются, и ожидается, что они будут введены в эксплуатацию в первом квартале этого года.

В отчете говорится, что компания Turquoise Hill Resources одобрила выделение 780 млн долларов на проект подземной разработки месторождений Оюу-Толгой, но в этом году нуждается в 1,4 млрд долларов.

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