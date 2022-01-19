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В Монголии за сутки не выявлено смертей от коронавируса

CentralAsia (MNG) -  За минувшие сутки в Монголии выявлено 3 тыс. 088 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 415 тыс. 765.

Из новых случаев 1 тыс. 708 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 1380 случай был выявлен в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 2 тыс. 862 пациент находится в легком, 5 тыс. 092 — в среднем, 875 — в тяжелом и 53 — в крайне тяжелом состоянии.

За сутки в Монголии не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии по-прежнему равно 2 тыс. 016.

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Коронавирус в Монголии
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