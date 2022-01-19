Пандемия COVID-19 еще далека от завершения, - глава ВОЗ

Тедрос Гебрейесус

CentralAsia (CA) - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге, что после распространения омикрон-штамма коронавируса могут появиться новые вариации COVID-19.

«Эта пандемия еще далека от завершения, и в условиях невероятного распространения «омикрона» во всем мире, вероятно, появятся новые варианты», — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил важность отслеживания и оценки ситуации с новыми штаммами коронавируса.

Гебрейесус также подчеркнул, что хотя «омикрон» и может в среднем протекать не так тяжело, как предшествовавшие ему штаммы, мнение о том, что это легкое заболевание — ошибочно. Он указал, что «омикрон» также приводит к госпитализациям и летальным исходам.

Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Как утверждают специалисты, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По последним данным, новый штамм выявили уже в 110 странах. Он распространяется быстрее предыдущего варианта «дельта» и становится доминирующим.

В декабре 2021 года глава ВОЗ предположил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.