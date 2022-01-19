В Казахстане выявили максимум заражений COVID за все время пандемии

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 тыс. 874 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель за все время пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован 15 января, когда выявили 13 тыс. 523 новых случая за сутки, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан — 4874;

- Карагандинская область — 2669;

- город Алматы — 1580;

- Атырауская область — 584;

- Павлодарская область — 515;

- город Шымкент — 450;

- Западно-Казахстанская область — 440;

- Акмолинская область — 420;

- Восточно-Казахстанская область — 394;

- Актюбинская область — 366;

- Алматинская область — 329;

- Костанайская область — 291;

- Кызылординская область — 236;

- Мангистауская область — 233;

- Жамбылская область — 233;

- Северо-Казахстанская область — 143;

- Туркестанская область — 117;

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 85 тыс. 4 случая коронавируса.

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Коронавирус в Казахстане

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