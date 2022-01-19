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В Ташкенте за день от работы отстранили свыше 1000 непривитых сотрудников

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте рабочая группа столичного управления здравоохранения выявила в субъектах предпринимательства и бюджетных организациях свыше 1200 сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщает УзА.

Только за один день, 17 января, в 305 бизнес объектах обнаружено 359 непривитых работников, в 203 организациях — 885 человек.

По итогам проверок от работы временно отстранены 1044 работника, еще 200 человек оштрафованы, работа одного объекта — временно приостановлена.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане руководителям государственных организаций и ведомств вне зависимости от формы и вида деятельности разрешили не пускать на работу сотрудников, не получивших вакцину от коронавируса.

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