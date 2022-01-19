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Узбекистан обошел США и Россию в Индексе экономической свободы

CentralAsia (UZ) -  «Правильная торговая политика Узбекистана, реформы в сфере оптимизации тарифных и нетарифных барьеров (снижение тарифных ставок, упрощение таможенных и регуляторных ограничений) по предварительным результатам, позволили улучшить позиции по контрольному показателю «Свобода торговли» на 20,2 балла», - сообщает пресс-служба Агентства стратегического развития РУз.

В рейтинге Узбекистан набрал 75,6 баллов в 2022 году по сравнению с 55,4 баллами в 2021 году.

Узбекистан обогнал такие страны как США, Япония, Китай и Россия. На данный момент по данному показателю республика занимает 67 место по сравнению с 163 местом, которое она занимала в 2021 году, став, при этом, абсолютным лидером в Центральной Азии.

Согласно предварительным результатам средний балл по глобальному показателю «Свобода торговли» снизился с 70,9 на 69,5 баллов, при этом только 21 % стран смогли усовершенствовать свои тарифные и нетарифные барьеры во внешней торговле.

Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom) — рейтинг, оценивающий степень экономической свободы в странах мира. Публикуется американским исследовательским центром «Фонд наследия» (The Heritage Foundation) совместно с деловым изданием The Wall Street Journal. Эксперты данного Фонда определяют экономическую свободу как «отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой». Публикуется с 1995 года.

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