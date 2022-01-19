В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 12 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки 17 января от коронавируса и пневмонии умерли 12 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что у 10 пациентов был положительный тест на коронавирус, у двух - отрицательный.

На 19 января лечение от КВИ продолжают получать 97 тыс. 145 человек (95 тыс. 555+ и 1 тыс. 590-), из них в стационарах лечатся 7 тыс. 795 пациентов, на амбулаторном уровне – 89 тыс. 350.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 305 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 80;

- на аппарате ИВЛ – 52.

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