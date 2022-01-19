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В Монголии льготные кредиты на поддержку рабочих мест продолжат выдавать в этом году

CentralAsia (MNG) -  Министерство финансов объявило, что в этом году оно продолжит предоставлять льготные кредиты для поддержки рабочих мест в рамках правительственной программы «Комплексный план восстановления экономики на ₮10 триллионов».

В февраля 2021 года на своем очередном заседании Правительство рассмотрело и приняло комплексный план по защите здоровья населения и восстановлению экономики на общую сумму 10 трлн.тугриков ($ 3,5 млрд).

В рамках этого плана ежегодно в госбюджете на 2022-2024 гг. будут отражены необходимые расходы на поддержку рабочих мест совместно с небанковскими финансовыми организациями и снижение процентной ставки заемщиков в секторе сельского хозяйства.

В прошлом году был выдан кредит на сумму 4,3 трлн тугриков ($ 1,5 млрд). Пятьдесят процентов от общей суммы кредита было предоставлено на поддержку жилищного строительства, что является основным целевым видом деятельности. Минфин изучает, какие отрасли получат больше всего в этом году. В то же время он объявил, что предоставит кредиты в размере до 50 млн тугриков ($ 17 550) физическим лицам и до 500 млн тугриков ($ 175 500) для предприятий.

С 1 марта Минфин страны продолжит выдавать льготные кредиты под 3% годовых для поддержки рабочих мест.

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