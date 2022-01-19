Четвертая доза против COVID-19: в Монголии началась кампания по повторной ревакцинации

CentralAsia (MNG) - Монголия одобрила масштабное применение четвертой дозы вакцины от коронавируса на добровольной основе. Министерство здравоохранения утвердило разрешение на это ввиду распространения омикрон-варианта коронавируса.

Из 3,4 миллиона жителей Монголии более 979 тыс. уже получили три дозы вакцины от коронавируса. С начала пандемии в стране было зарегистрировано без малого 415 тыс. 765 случаев заражения COVID-19, из которых 2 016 закончились летальным исходом.

В частности первую дозу вакцины получили 2 млн 268 тыс. 377 человек (69,7 %), вторую – 2 млн 168 тыс. 827 человек (66,7 %).

И 979 тыс. 390 человека (30,0 %) привито бустерной дозой или третей дозой вакцины от COVID-19. Также 49 тыс. 504 человек (2,0 %) получили четвертую дозу прививки против COVID-19.

Национальная кампания по вакцинации 3-миллионного населения Монголи стартовала 23 февраля 2021 года, третьи или бустерные дозы стали доступны с 25 августа 2021 года. С 13 сентября 2021 года в стране начали вводить третью дозу вакцины всем гражданам старше 18 лет.

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