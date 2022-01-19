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В Испании умер самый старый мужчина в мире. Фото

CentralAsia (CA) -  В испанском Леоне в возрасте 112 лет скончался самый старый мужчина в мире - Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

«Смерть пришла к нему около одиннадцати утра, вскоре после завтрака, когда он начал тяжело дышать и через несколько секунд погас, как свеча», - описал уход из жизни Гарсии его зять Бернардо Маркос.

Гарсия родился в Леоне 11 февраля 1909 года. При жизни мужчина вспоминал, что из-за небольшого роста (150 сантиметров) его не призвали в армию в годы гражданской войны в Испании (1936-1939), тогда он открыл собственное обувное дело и начал делать обувь для солдат. В свободное время он играл в футбол и болел за команду родного города — «Культураль Леонеса». Мужчина не дожил до очередного дня рождения 24 дня.

Испанец вырастил 8 детей, троих из которых уже нет в живых. На момент смерти у него также было 14 внуков и 22 правнука.

Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия был включен в Книгу рекордов Гиннесса осенью 2021 года, на тот момент ему было 112 лет, через 211 дней после того, как пуэрториканец Эмилио Флорес умер несколькими днями ранее в том же возрасте.

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