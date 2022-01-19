Ученые назвали продукт, понижающий уровень холестерина на 40%

CentralAsia (CA) - Повышенный уровень холестерина опасен для здоровья, поскольку увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Daily Express.

В качестве лечения такого состояния часто назначают прием статинов. Однако британские ученые обнаружили соединения, которые содержатся в кожуре цитрусовых, помогающие по их словам, более эффективно бороться с холестерином.

«Заметить повышенный уровень холестерина сложно, поскольку у него нет симптомов, но по мере ухудшения состояния с большой вероятностью возникают осложнения. Жирное вещество, которым и характеризуется эта патология, опасно тем, что ведет к образованию бляшек на стенках артерий, а это увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. Между тем одно исследование показало, что соединения, обнаруженные в кожуре цитрусовых, снижают уровень вредного холестерина до 40%», - сказали ученые.

По данным Национальной службы здравоохранения, «у двух из пяти человек уровень холестерина повышен, это подвергает их значительному риску развития сердечных заболеваний. На сегодняшний день около 6,5 млн взрослых в Англии принимают препараты, снижающие уровень липидов, например, статины».

Однако в исследовании, опубликованном в Science Daily, утверждается, что антиоксидантные соединения, обнаруженные в кожуре цитрусовых, могут «снижать повышенный уровень холестерина более эффективно, чем некоторые выписанные врачом препараты, и не имеют побочных эффектов».