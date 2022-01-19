В Монголии госслужащие мамы с детьми от 0 до 5 лет будут работать удаленно

CentralAsia (MNG) - Оперативная группа Государственной чрезвычайной комиссии провела онлайн-совещание, заслушала информацию медицинских учреждений о ситуации с пандемией, обсудила ход реагирования, а вице-премьер дал ряд поручений членам рабочей группы.

По окончании онлайн-конференции вице-премьер поручил членам Оперативной группы выполнить следующие задачи:

– Прямая трансляция профессиональных консультаций Covid и ответов на вопросы будет предоставляться общественности через средства массовой информации через регулярные промежутки времени каждый день,

– Утвердить и ввести в действие график приема на работу в государственные организации матерей с детьми в возрасте 0-5 лет в полностью перевести на удаленный режим работы и других сотрудников на удаленке или в офисах,

– Разрешать жалобы граждан на упаковку лекарственных средств и обращать внимание на соответствие предоставленных в упаковке лекарственных средств стандартам,

– Увеличить количества часов амбулаторного обслуживания и повышение эффективности обслуживания,

– Руководитель рабочей группы будет отвечать за совершенствование контроля деятельности в отношении медицинского страхования, решение насущных вопросов, введение государственного аудиторского контроля в Минздрав и ОМС,

– Управление по лекарственным средствам и лекарственным средствам должно нести ответственность за обеспечение того, чтобы поставки лекарств и других продуктов не прерывались,

– Поощрять общественность праздновать Цагаан Сар (монгольский лунный новый год) дома и праздновать онлайн. Об этом сообщает Объединенный оперативный штаб Государственной чрезвычайной комиссии.

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