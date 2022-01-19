Премьер-министр России призвал работодателей перевести персонал на удаленку

Михаил Мишустин

CentralAsia (CA) - Глава правительства России Михаил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом призвал работодателей перевести персонал на удаленную работу там, где это возможно, передает РИА Новости.

«Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», - сказал Мишустин.

Глава правительства также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим.

«И нужно создать максимально безопасные условия на рабочих местах», - отметил он.