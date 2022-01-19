Премьер-министр России призвал работодателей перевести персонал на удаленку

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- 11:43, 19 января 2022
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CentralAsia (CA) - Глава правительства России Михаил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом призвал работодателей перевести персонал на удаленную работу там, где это возможно, передает РИА Новости.
«Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», - сказал Мишустин.
Глава правительства также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим.
«И нужно создать максимально безопасные условия на рабочих местах», - отметил он.