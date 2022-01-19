Ученые выявили симптомы рака кожи, среди них – увеличение размера родинок

CentralAsia (CA) - При раке кожи достаточно легко определить, что что-то пошло не так, поскольку поражённая область видна невооружённым глазом, пишет Daily Еxpress.

По данным британской благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research UK, ежегодно в Великобритании регистрируют около 17 тысяч случаев рака кожи.

Несмотря на неутешительные данные о регистрируемых ежедневно 46 случаях такого вида рака, есть и более обнадёживающая статистика. В 87% случаев больные меланомой живут более десяти лет после постановки диагноза и 86% случаев можно предотвратить.

Один из первых признаков меланомы — новая родинка или изменение формы уже присутствующей на теле.

Многие родинки имеют круглую или овальную форму с ровными краями. Если вы заметили, что родинка изменилась в течение нескольких недель или месяца, то следует обратиться к врачу.

К таким факторам относятся: увеличение размера родинки, изменение её формы, цвета, кровотечение или если родинка покрылась корочкой. Также следует проконсультироваться с врачом, если родинка зудит или болит.

Британская Национальная служба здравоохранения разработала список «ABCDE» для диагностики рака:

A — асимметричность, у меланомы могут быть две разных половинки. Они также могут быть неправильной формы.

B — края. Осмотрите края меланомы на наличие неровностей. У меланомы нечёткие края.

C — цвет. У родинки ровный цвет, а у меланомы может быть два тона или больше.

D — диаметр. Проверьте, превышает ли диаметр шесть миллиметров.

E — увеличение родинки. Если невус увеличивается с течением времени, то это, скорее всего, меланома.

Если у вас есть опасения по поводу изменений родинки и проявляются эти симптомы, обратитесь к врачу.