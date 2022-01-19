экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ученые выявили симптомы рака кожи, среди них – увеличение размера родинок

CentralAsia (CA) -  При раке кожи достаточно легко определить, что что-то пошло не так, поскольку поражённая область видна невооружённым глазом, пишет Daily Еxpress.

По данным британской благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research UK, ежегодно в Великобритании регистрируют около 17 тысяч случаев рака кожи.

Несмотря на неутешительные данные о регистрируемых ежедневно 46 случаях такого вида рака, есть и более обнадёживающая статистика. В 87% случаев больные меланомой живут более десяти лет после постановки диагноза и 86% случаев можно предотвратить.

Один из первых признаков меланомы — новая родинка или изменение формы уже присутствующей на теле.

Многие родинки имеют круглую или овальную форму с ровными краями. Если вы заметили, что родинка изменилась в течение нескольких недель или месяца, то следует обратиться к врачу.

К таким факторам относятся: увеличение размера родинки, изменение её формы, цвета, кровотечение или если родинка покрылась корочкой. Также следует проконсультироваться с врачом, если родинка зудит или болит.

Британская Национальная служба здравоохранения разработала список «ABCDE» для диагностики рака:

A — асимметричность, у меланомы могут быть две разных половинки. Они также могут быть неправильной формы.

B — края. Осмотрите края меланомы на наличие неровностей. У меланомы нечёткие края.

C — цвет. У родинки ровный цвет, а у меланомы может быть два тона или больше.

D — диаметр. Проверьте, превышает ли диаметр шесть миллиметров.

E — увеличение родинки. Если невус увеличивается с течением времени, то это, скорее всего, меланома.

Если у вас есть опасения по поводу изменений родинки и проявляются эти симптомы, обратитесь к врачу.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Назарбаев выступил с заявлением. Видео
  • За сутки в Монголии выявлено 2135 новых случаев COVID-19
  • В Узбекистане за сутки выявили 1214 новых случаев COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com