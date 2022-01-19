В России приняли закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

CentralAsia (CA) - Государственная дума одобрила закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов, передает РИА Новости.

Проект внесли на рассмотрение 10 сентября 2021 года депутаты фракции «Единая Россия» Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак. Это произошло после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.

18 января документ сначала приняли во втором чтении. Первый зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина заявила, что, учитывая высокую социальную значимость проекта, его предлагается рассмотреть сразу и в третьем.

«Нет возражений», — ответил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты единогласно проголосовали за принятие закона.

Теперь пожизненное лишение свободы распространяется на:

- педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14);

- случаи, когда жертвами стали два и более ребенка;

- ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

В статьях 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК России появятся соответствующие поправки.

Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК.

Среди отклоненных профильным комитетом инициатив — введение смертной казни для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.

Случай в Киселевске — один из многих. Последний громкий инцидент произошел в Костроме. Четвертого января пятилетняя девочка вышла погулять на улицу, откуда ее похитили двое мужчин.

Подозреваемых нашли в местном общежитии, там же находилось тело ребенка. Задержанные признались в изнасиловании и убийстве.

Оба ранее судимы, один из них — за сексуальное насилие и порнографию.