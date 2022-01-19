экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане за сутки выявили 1214 новых случаев COVID-19

CentralAsia (UZ) -  За минувшие сутки, 18 января, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 208 271 (+1214), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

За сутки скончались еще три пациента с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 1 525.

В медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 640 пациентов.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 200 512 (+640), показатель выздоровления - 96%.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • «Новая газета» о Назарбаеве и Токаеве: В битве двух пенсионеров побеждает пока тот, кто принес свою колоду
  • В Узбекистане граждане старше 100 лет получат 100%-ю надбавку к пенсии
  • Монголия намерена проводить единый вступительный экзамен не на бумаге, а на планшете


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com