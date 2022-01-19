В Узбекистане за сутки выявили 1214 новых случаев COVID-19

CentralAsia (UZ) - За минувшие сутки, 18 января, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 208 271 (+1214), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

За сутки скончались еще три пациента с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 1 525.

В медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 640 пациентов.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 200 512 (+640), показатель выздоровления - 96%.