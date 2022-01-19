Узбекистан и КНР обсудили вопросы расширения грузоперевозок

CentralAsia (UZ) - Представители Генерального консульства Узбекистана в Шанхае провели встречи с руководством ведущих транспортных компаний КНР, сообщает ИА «Дунё».

Cостоялись переговоры с заместителем генерального менеджера «China Railway Container Transport Corp., Ltd Shanghai Branch» Яо Ванхуа и помощником генерального менеджера компании «Sinotrans Landbridge Transportation Co., Ltd» (дочерняя компания Китайской генеральной железнодорожной корпорации China Railway) Чэн Хуэйхуэй. Являющейся.

Заместитель генерального менеджера «China Railway Container Transport Corp., Ltd Shanghai Branch» Яо Ванхуа отметил, что в настоящее время компания контролирует весь спектр железнодорожных перевозок из железнодорожных хабов в Шанхае, провинциях Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой.

В ходе беседы отмечалось, что из железнодорожного хаба Ляньюньган (провинция Цзянсу), являющегося одним из основных пунктов отправления грузов из Китая, Южной Кореи и Японии в Узбекистан, по линии компании «Sinotrans Landbridge Transportation Co., Ltd» в 2021 году было обеспечено отправление в Узбекистан 8200 грузовых контейнеров. А с начала этого года объем направленных в Узбекистан контейнеров достиг 240.