Бывший президент Кыргызстана А.Акаев и ректор МГУ спрогнозировали будущее COVID, - СМИ

Аскар Акаев и Виктор Садовничий

CentralAsia (CA) - COVID к началу 2023 года будет протекать в очень легкой форме либо число заражений сильно уменьшится, считают ректор МГУ Виктор Садовничий и академик РАН, первый президент Кыргызстана Аскар Акаев. Об этом пишет РБК.

«Мы с академиком Аскаром Акаевым написали статью-прогноз. Мы, как математики, предвидели и эти всплески, и мутации. Вирус — это живое семейство, оно борется за свою жизнь и будет стараться приспосабливаться. С другой стороны, ему нужен человек, чтобы жить, и будет найден компромисс», – рассказал Садовничий на пресс-конференции.

По словам ректора, согласно прогнозу, «компромисс будет найден», и в будущем COVID-19 сойдет на допустимый уровень: либо болезнь будет протекать в очень легкой форме, либо будет незначительное количество заболевших. Ученые надеются, что это произойдет в начале 2023 года, заявил Садовничий.

О подготовке в МГУ модели, которая рассчитывает прогноз распространения инфекции, Садовничий рассказал на прошлой неделе в интервью ОТР. Ученый подчеркнул при этом, что «математическая модель — это не жизнь» и «могут быть повороты в мутациях разных». Однако он уверен, что этот прогноз сбудется, так как «обычно наши модели с Аскаром Акаевичем всегда были точны, с их помощью предсказали и кризисы, и они совпадали».