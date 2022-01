Мощный взрыв произошел на нефтепроводе в Турции. Видео

CentralAsia (CA) - Мощный взрыв с последующим масштабным пожаром произошел на крупном нефтепроводе Киркук - Джейхан, соединяющем Ирак и Турцию. Об этом сообщает агентство Reuters.

В государственном операторе нефтепроводов Турции Botas заявили, что прекратили подачу нефти по трубопроводу Киркук - Джейхан после взрыва вблизи юго-восточной провинции Кахраманмараш.

В заявлении Botas также говорится, что после взрыва начался пожар и для его тушения были направлены пожарные и спасатели. В компании добавили, что причина взрыва, который произошел недалеко от 511 километра трубопровода, неизвестна. Данных о погибших не поступало. Есть вероятность перехода огня на жилые кварталы.

Отмечается, что 970-километровый трубопровод используется для доставки нефти из иракского Киркука в портовый турецкий город Джейхан.

BREAKING: Explosion in #Iraq shuts down the 110,000 barrels of oil per day Kirkuk-Ceyhan oil pipeline. pic.twitter.com/tZNbBNCxr2