Члены ОДКБ готовы подвергнуть сомнению легитимность Мирзиёева, чтобы оказать давление на Узбекистан, - The Diplomat

CentralAsia (UZ) - Ташкент подтвердил свои анти-ОДКБ настроения и заявил, что при необходимости может самостоятельно контролировать внутренние вопросы, отмечается в статье американского издания The Diplomat.

Узбекистан и Туркменистан были единственными центральноазиатскими государствами, чьи военные не ступили на территорию Казахстана в результате кризиса, начавшегося 2 января. Другие соседи Казахстана являются членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и предоставили силы для краткосрочной миссии. Они провели там несколько дней, пока казахстанские власти не объявили о стабилизации ситуации и не потребовали прекращения миссии ОДКБ.

Узбекистан проводит пассивную военную политику, которая запрещает правительству участвовать в военных коалициях, размещать какие-либо иностранные вооруженные силы, применять силу против других стран или даже участвовать в миротворческих миссиях. Тем не менее, Казахстан и Узбекистан являются стратегическими партнерами, а Казахстан является важным торговым партнером Узбекистана — третьим по величине после Китая и России.

Ташкент внимательно следил за событиями в Казахстане и был далеко не равнодушен. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прервал свой очередной недельный отпуск.

МИД Узбекистана 5 января выступил с заявлением своим казахстанским соседям, в котором выразил уверенность, что страна сможет стабилизировать ситуацию без вмешательства извне. «Мы верим, что у казахстанцев хватит решимости и воли для сохранения взаимопонимания, восстановления мира и стабильности в стране и самостоятельного решения проблем», — говорилось в заявлении.

Неясно, давал ли Ташкент какие-либо практические советы по другим каналам, но МИД прямо «попросил» Казахстан не обращаться за помощью к ОДКБ извне. Узбекистан, скорее всего, руководствовался желанием не допустить распространения российского военного присутствия еще на одну соседнюю страну. У Москвы уже есть военные базы в Кыргызстане и Таджикистане, и Ташкент, возможно, опасался, что Казахстан выйдет из временной дислокации с постоянным российским военным присутствием.

Как оказалось, в МИД мало что понимали в том, что происходит на местах. Уже через несколько часов после заявления выяснилось, что в казахстанских вооруженных силах отсутствует «решимость решать проблемы своими силами». Хотя остается неясным, что именно произошло, в некоторых сообщениях предполагается, что казахстанские силы безопасности мало что сделали для поддержания безопасности в Алматы.

Возможно, обидевшись на заявление Узбекистана, призывающего Казахстан не допустить вмешательства в ситуацию внешних сил, президент Белоруссии Александр Лукашенко прямо заявил, что Узбекистан должен извлечь уроки из событий в Казахстане, иначе он станет следующей страной, в которой произойдет подобное.

В ответ Мирзиёев отмахнулся от пророчества Лукашенко и сказал, что его страна бдительно следит за ситуацией с безопасностью в регионе и в стране и всегда готова реагировать на угрозы.

Заявление Лукашенко стало возможностью оказать давление на Узбекистан, чтобы тот вновь присоединился к ОДКБ. Узбекистан был членом организации дважды, с 1994 по 1999 год и с 2006 по 2012 год.

Для Лукашенко это была также возможность поднять значение России и ОДКБ как региональных стабилизаторов и отметить первое успешное использование организации за 30 лет. Вряд ли Лукашенко обладает уникальной информацией о политической нестабильности в Узбекистане. Ответ Мирзиёева свидетельствует о том, что Ташкент считает, что полностью контролирует внутреннюю ситуацию.

Из событий в Казахстане следуют два вывода. Во-первых, Ташкент категорически против любых военных союзов на своей границе и поэтому не постеснялся заявить об этом прямо, посоветовав Казахстану стабилизировать ситуацию без вмешательства извне. Во-вторых, отдельные члены ОДКБ готовы подвергнуть сомнению легитимность Мирзиёева, чтобы оказать давление на Узбекистан с целью его воссоединения с ОДКБ, заключается в статье.