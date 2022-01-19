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Некоторые улицы Алматы перекрыли из-за антитеррористической операции

CentralAsia (KZ) -  В Алматы 19 января полицейские временно перекрыли некоторые улицы из-за антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба Департамента полиции города.

Дорожное движение перекрыто на следующих участках:

- по проспекту Абылай хана от улицы Макатаева до улицы Богенбай батыра, в северном и южном направлениях;

- по улице Толе би от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева в восточном и западном направлениях.

«Просим граждан с пониманием отнестись к временным мерам, заблаговременно корректировать маршрут передвижения и неукоснительно соблюдать ПДД», - говорится в сообщении.

В Алматы «красный» уровень террористической угрозы.

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