Некоторые улицы Алматы перекрыли из-за антитеррористической операции

CentralAsia (KZ) - В Алматы 19 января полицейские временно перекрыли некоторые улицы из-за антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба Департамента полиции города.

Дорожное движение перекрыто на следующих участках:

- по проспекту Абылай хана от улицы Макатаева до улицы Богенбай батыра, в северном и южном направлениях;

- по улице Толе би от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева в восточном и западном направлениях.

«Просим граждан с пониманием отнестись к временным мерам, заблаговременно корректировать маршрут передвижения и неукоснительно соблюдать ПДД», - говорится в сообщении.

В Алматы «красный» уровень террористической угрозы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения