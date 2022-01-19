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Поставки картофеля из Ирана в Узбекистан выросли за год почти в 37 раз

CentralAsia (UZ) -  По итогам 2021 года Иран, вероятнее всего, войдёт в число пяти крупнейших экспортёров товарного картофеля в мире. Объёмы экспорта картофеля из Ирана в 2021 году выросли на 16% и достигли рекордных 855 тыс. тонн.

При этом в числе крупнейших рынков сбыта иранского картофеля сразу шесть стран постсоветского пространства: Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Россия, Казахстан и Украина. С 14-го по 19-ое места занимают ещё пять стран этого региона, а именно: Армения, Грузия, Беларусь, Кыргызстан и Молдова, передает портал Еast-fruit.com.

Поставки иранского картофеля в Узбекистан выросли за год почти в 37 раз. Узбекистан за год купил 146 тыс. тонн картофеля из Ирана. Поставки иранского картофеля в Туркменистан более чем удвоились за год и достигли 77 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане были продлены налоговые льготы на импорт и реализацию картофеля.

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