Изменение цен на картофель за год в Узбекистане и Таджикистане (график)

CentralAsia (UZ) - По информации аналитиков EastFruit, ситуация на рынке картофеля региона стабилизировалась после массивного импорта в первой половине сезона. В ближайшие месяцы начнётся уборка ранних сортов картофеля в южных регионах стран Центральной Азии. Пока же можно провести промежуточные итоги того, насколько за год изменились цены на картофель и где он сейчас самый дешёвый, а где, наоборот, за картофель приходится платить больше.

Как видно из графика, приведенного ниже, лидером по относительном приросту цены на картофель стала Польша. Однако в прошлом году ситуация с картофелем в Польше была очень сложной – локдауны и закрытие ресторанов и отелей привели к остановке заводов по переработке картофеля на картофель фри, что привело к падению цены до критически низкого уровня. Поэтому база для сравнения была слишком низкой и такая цифра на должна никого удивлять. Даже при столь, казалось бы резком росте цены на картофель в Польше за год, она сейчас находится на более низком уровне, чем в «доковидные» годы в этот же период.

Россия смогла стабилизировать ситуацию масштабным импортом, в том числе и из Ирана. Поэтому картофель в РФ стоит в среднем в полтора раза дороже, чем в это же время 2021 года. В Узбекистане за год картофель подорожал на 43%, а страна снова обновила рекорд импорта картофеля за год. На фоне ситуации в Узбекистане удивительно стабильной выглядит ситуация в Таджикистане, где цены на картофель за год не изменились вообще и находятся на вполне доступном уровне. Местные эксперты поясняют это тем, что местный картофель изначально не предназначен для экспорта, поэтому собрать товарную партию картофеля однородного качества в Таджикистане довольно сложно. Это собственно, как ни удивительно, и защищает этот рынок от роста цен. В противном случае местный картофель уже давно бы экспортировался в более значительных объёмах в РФ, Казахстан и Узбекистан.

Также обращает на себя внимание сравнительно умеренный рост цен на картофель в Грузии и Молдове. Обе страны довольно неожиданно стали экспортёрами картофеля в сезоне 2021/22, что и позволило несколько повысить цены.

Однако если мы посмотрим на абсолютный уровень цен, то окажется, что в Молдове картофель по-прежнему стоит сравнительно дёшево. Очевидно, это не может радовать участников рынка. Однако Молдова может импортировать продукцию из Украины, где цены катастрофически низкие и вообще самые низкие среди всех стран региона. Также рядом находится Польша, где цены тоже сравнительно невысоки – всего лишь на два цента США выше, чем в Украине.

Ну и на другой стороне графика находится Узбекистан, который снова, как и годом ранее, является страной с самым дорогим в регионе картофелем. При этом отрыв Узбекистана от РФ по ценам на картофель очень существенный. Россия и Грузия, тоже как и годом ранее, также имеют высокий уровень цен на клубнеплод. К ним в этом году присоединилась и Беларусь, где цены обычно значительно ниже, чем сейчас.