Ученые раскрыли влияние COVID-19 на иммунную систему

CentralAsia (CA) - Австралийские биологи изучили экспрессию генов, участвующих в работе иммунной системы у людей, переболевших COVID-19, и выяснили, что у пациентов с симптомами «длительного ковида» эти гены работают хуже. К тому же у них ниже уровень тромбоцитов в крови, с чем связана хроническая усталость. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.

Исследователи из Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований (SAHMRI), университетов Аделаиды и Флиндерса вместе с учеными-медиками из Женской и детской больницы и Королевской больницы Аделаиды в течение шести месяцев наблюдали за экспрессией тысяч генов в крови 69 человек в возрасте от 20 до 80 лет, переболевших исходным уханьским штаммом COVID-19. Примерно треть из них имели симптомы постковидного синдрома и обращались к врачам по этому поводу.

Генетический анализ показал, что экспрессия многих генов у людей с «длительным ковидом» отличается от тех, кто переболел COVID-19 без последствий. Прежде всего, у них низкий уровень тромбоцитов - клеток, способствующих свертыванию крови и восстановлению тканей. Такое состояние, называемое тромбоцитопенией, часто проявляется в виде хронической усталости.

«Наши данные об экспрессии генов указывать на стойкую легкую тромбоцитопению у людей с длительным течением COVID-19. Один из наиболее распространенных побочных эффектов этого состояния - слабость и усталость», - сказал руководитель исследования, профессор Колледжа медицины и общественного здравоохранения Университета Флиндерса Дэвид Линн.

У большинства участников исследования - как с постковидным синдромом, так и без него - авторы наблюдали значительное нарушение работы иммунной системы в течение по крайней мере 12 недель после заражения. Она полностью восстановилась только через 24 недели. При этом ученые не обнаружили корреляции между тяжестью инфекции и степенью дисрегуляции иммунной системы. Нарушение иммунной функции было явным даже у пациентов с легкой инфекцией.

«Уровень тяжести заболевания не влияет напрямую на уровень нарушения регуляции иммунитета, и мы не смогли найти какие-либо закономерности, указывающие на то, что возраст или пол человека являются дифференцирующим фактором. Очевидно, есть какие-то другие факторы, которые еще предстоит изучить», - сказал профессор Линн.

Авторы отмечают, что в данном исследовании они анализировали только данные по исходному штамму вируса, поэтому трудно сказать, как влияют на реакцию иммунной системы штаммы «дельта» и «омикрон». Ученые будут продолжать следить за участниками в течение трех лет, чтобы задокументировать, как иммунная система реагирует на встречу с коронавирусом в долгосрочной перспективе.