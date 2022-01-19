Из-за дефицита полупроводников UzAuto начнет производить автомобили без магнитол

CentralAsia (UZ) - Компания UzAuto начнет временно поставлять автомобили Cobalt и Lacceti потребителям без автомагнитолы, сообщила компания на официальном сайте.

Выпускающая магнитолу компания Humax Automative приостановила выпуск из-за глобального дефицита полупроводников. Это единственный поставщик для UzAuto.

Покупателям предложили два варианта разрешения проблемы:

– получить свой автомобиль без магнитолы в ближайшее время с возмещением производителем стоимости магнитолы и ее установки;

– забрать машину без магнитолы с последующим техническим переоснащением. После поставки магнитолы производителем производится переоснащение автомобиля.

Ранее UzAuto продлевало срок поставки автомобилей. Предприятие перестало принимать заказ на Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti из-за сбоя поставок запчастей.