Вывод миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана завершен

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CentralAsia (KZ) - Завершен вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана. Об этом заявил начальник департамента международного сотрудничества Министерства обороны Олжас Хусаинов,

В ходе брифинга директор департамента евразийской интеграции МИД РК Александр Синяговский напомнил, что с 13 января начался поэтапный вывод объединенных миротворческого контингента ОДКБ.

«Все прибывшие в Казахстан миротворцы, успешно выполнив миссию, возвращаются в свои страны», - сказал он.

Синяговский уточнил, что коллективные силы ОДКБ были задействованы впервые за 30 лет со дня подписания Договора о коллективной безопасности.

«Сегодня завершен вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана. Последние воздушнее суда с личным составом и техникой вылетели из Алматы. В настоящее время на территории Казахстана нет военнослужащих иностранных государств», - сказал Хусаинов.

По его словам, объединенный миротворческий контингент был размещен в Казахстане для содействия стабилизации обстановки в стране.

Хусаинов добавил, что благодаря слаженности, выработанной в ходе ежегодных местных учений, в том числе миротворческого учения «Нерушимое братство», миротворческий потенциал организации был задействован оперативно.

«Произошедшие события стали переломным этапом в развитии ОДКБ, которое обрела новые качества, как сильный международный институт. Союзники по организации оказали своевременную поддержку Казахстану в условиях террористического нападения. Еще раз от лица Министерства обороны РК выражаем признательность за моральную поддержку, оказания непосредственной и оперативной помощи. Однозначно эта операция войдет в историю не только как пример применения на деле, но и как реальное подтверждение союзнического духа наших государств», - сказал он.

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