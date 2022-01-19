экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане приняли поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана, - депутат
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Мажилис - нижняя палата парламента Казахстана - принял поправки в конституционные законы, отменяющие пожизненное председательство первого президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Об этом заявил депутат Мажилиса Канат Нуров, передает Zakon.kz.

«Последняя речь главы государства в парламенте была, по сути, революционной, народ вздохнул с облегчением. Теперь парламент и правительство должны все его посылы реализовать полностью, срочно и точно», - написал мажилисмен.

По его словам, в Сенат отправлены все необходимые поправки в Конституционные законы о «Первом президенте РК - Елбасы», «Об Ассамблее народа Казахстана» и «О Совете Безопасности РК» в части того, что теперь председательство в АНК и СБ по праву принадлежит президенту по должности, а не по личности.

Информацию также подтвердила депутат Мажилиса Снежанна Имашева.

«Эти поправки были внесены депутатами. Вы прекрасно знаете, что это свершившееся событие - что глава государства будет возглавлять ассамблею и Совет безопасности, об этом сказал сам Елбасы. Поэтому там ничего такого сверхординарного нет, чтобы их обсуждать. Эти уточняющие, редакционные поправки были внесены в ходе работы комитета», - сказала Имашева в телефонном разговоре с корреспондентом Tengrinews.kz.

До этого, по ее словам, у первого президента право возглавлять АНК и Совбез было пожизненным.

«Только эти три поправки в законы. Других не было. Во всем остальном законы не изменились, роль Елбасы остается прежней», - заверила она.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Назарбаев впервые выступил публично после событий в Казахстане: Я никуда не уезжал и нахожусь в столице
  • Какие привилегии сохраняются в Казахстане у Назарбаева и его семьи?
  • В Казахстане за сутки выявлено 9 698 случаев COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com