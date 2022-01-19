В Казахстане приняли поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана, - депутат

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CentralAsia (KZ) - Мажилис - нижняя палата парламента Казахстана - принял поправки в конституционные законы, отменяющие пожизненное председательство первого президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Об этом заявил депутат Мажилиса Канат Нуров, передает Zakon.kz.

«Последняя речь главы государства в парламенте была, по сути, революционной, народ вздохнул с облегчением. Теперь парламент и правительство должны все его посылы реализовать полностью, срочно и точно», - написал мажилисмен.

По его словам, в Сенат отправлены все необходимые поправки в Конституционные законы о «Первом президенте РК - Елбасы», «Об Ассамблее народа Казахстана» и «О Совете Безопасности РК» в части того, что теперь председательство в АНК и СБ по праву принадлежит президенту по должности, а не по личности.

Информацию также подтвердила депутат Мажилиса Снежанна Имашева.

«Эти поправки были внесены депутатами. Вы прекрасно знаете, что это свершившееся событие - что глава государства будет возглавлять ассамблею и Совет безопасности, об этом сказал сам Елбасы. Поэтому там ничего такого сверхординарного нет, чтобы их обсуждать. Эти уточняющие, редакционные поправки были внесены в ходе работы комитета», - сказала Имашева в телефонном разговоре с корреспондентом Tengrinews.kz.

До этого, по ее словам, у первого президента право возглавлять АНК и Совбез было пожизненным.

«Только эти три поправки в законы. Других не было. Во всем остальном законы не изменились, роль Елбасы остается прежней», - заверила она.

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