Какие привилегии сохраняются в Казахстане у Назарбаева и его семьи?

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев остаётся Елбасы - Лидером нации.
Председательство в Ассамблее народа Казахстана (АНК), Совбезе и партии «Nur Otan» передаются действующему президенту Касыму-Жомарту Токаеву.
Закон «О первом президенте» был принят еще в 2000 году. Он гарантирует Елбасы и его семье полную неприкосновенность.
За Назарбаевым и его семьей остаются следующие привилегии:
- первого президента не могут задержать, арестовать, обыскивать, вызывать на допрос и заключать под стражу;
- неприкосновенность всего имущества, принадлежащего Назарбаеву, и проживающим с ним членам семьи;
- Елбасы гарантирована неприкосновенность банковских счетов;
- Назарбаев и его семья находятся под пожизненной охраной, жизнь и здоровье Елбасы подлежат обязательному госстрахованию;
- Назарбаев получает пенсию (80% месячного оклада президента). Каждому члену семьи Назарбаева, проживавшему совместно с ним, назначают ежемесячное пособие.