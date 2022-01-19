Какие привилегии сохраняются в Казахстане у Назарбаева и его семьи?

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев остаётся Елбасы - Лидером нации.

Председательство в Ассамблее народа Казахстана (АНК), Совбезе и партии «Nur Otan» передаются действующему президенту Касыму-Жомарту Токаеву.

Закон «О первом президенте» был принят еще в 2000 году. Он гарантирует Елбасы и его семье полную неприкосновенность.

За Назарбаевым и его семьей остаются следующие привилегии:

- первого президента не могут задержать, арестовать, обыскивать, вызывать на допрос и заключать под стражу;

- неприкосновенность всего имущества, принадлежащего Назарбаеву, и проживающим с ним членам семьи;

- Елбасы гарантирована неприкосновенность банковских счетов;

- Назарбаев и его семья находятся под пожизненной охраной, жизнь и здоровье Елбасы подлежат обязательному госстрахованию;

- Назарбаев получает пенсию (80% месячного оклада президента). Каждому члену семьи Назарбаева, проживавшему совместно с ним, назначают ежемесячное пособие.

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