В Кремле рассказали об отношениях Путина с Токаевым и Назарбаевым

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CentralAsia (CA) - У президента России Владимира Путина теплые отношения и с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, и с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, эти отношения сохраняются, сообщил в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Во вторник пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай опубликовала в Twitter обращение экс-президента, который впервые с конца декабря появился на публике и прокомментировал массовые беспорядки в стране. Экс-президент, отвечая на обращения к нему и публикации в СМИ, заявил, что «я в 2019 году передал полномочия президента Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером».

Отношения же Токаева и Назарбаева, по словам Пескова, являются внутренними делами Казахстана.

«Они (Путин, Токаев, Назарбаев) совсем недавно, буквально несколько недель назад общались все вместе в Санкт-Петербурге. Но конечно действующий глава государства господин Токаев и именно это и является основополагающим моментом. А все остальное - это внутреннее дело Казахстана», - сказал Песков, отвечая на вопрос, как восприняли обращение Назарбаева в Кремле.

В ряде городов Казахстана 2 января прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алматы. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки. В состав группировки вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. 13 января начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана. По данным властей республики, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.