Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус

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CentralAsia (TM) - Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты разработали новый способ тестирования на коронавирус, который в несколько раз быстрее традиционных ПЦР-исследований и не уступает им по точности, сообщили в Минобороны России.

«На основе современных методов специфической индикации патогенов разработан набор реагентов для обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV2 методом петлевой изотермической амплификации в реальном времени», — говорится в релизе.

В Минобороны пояснили, что в набор включили специальный реагент, который инактивирует вирус всего за минуту. Это позволяет практически сразу приступить непосредственно к исследованию. Какой именно это реагент, не раскрывается — это ноу-хау российских военных.

«Набор обеспечивает обнаружение коронавируса в клинических образцах в течение 30 минут с момента забора материала, при этом по своей чувствительности и специфичности не уступает другим медицинским изделиям, основанным на методах амплификации нуклеиновых кислот», — рассказали в военном ведомстве.

Так, традиционный анализ ПЦР занимает около часа, а с учетом подготовки проб — два часа. Новый тест обладает такой же точностью — не менее 95%, заверили разработчики. Не поменялась и методика — взятые пробы помещают в специальный раствор и затем отправляют на исследование.

Набор получил название «КовиГен-LAMP», он полностью совместим с оборудованием для обычных ПЦР-тестов.

«За счет того, что мы отказались от подготовки пробы к анализу, мы упростили сам способ лабораторной диагностики. Мы также отказались от дополнительного оборудования, сократили количество материалов, реактивов, а также возможные ошибки оператора при подготовке пробы к анализу», — добавили в Минобороны.

В разработке участвовали специалисты кировского филиала 48 Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ и их коллеги из научно-производственной фирмы «Синтол».