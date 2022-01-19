Президент Узбекистана подписал строительство четырех «зеленых» электростанций

CentralAsia (UZ) - Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал постановление по строительству 4-х солнечных фотоэлектрических станций общей мощностью 1096,6 МВт в четырёх регионах республики, сообщают в Минэнерго Узбекистана.

Три станции из списка, в Шерабадском, Галляаральском и Каттакурганском районах, строятся арабской компанией Masdar. Две из них рассчитаны на 220 МВт, одна — на 456,6 МВт. Все четыре станции должны быть введены в эксплуатацию до 2023 года.

Четвертый заказ выполняется компанией Phanes Energy Holding III B.V. (Нидерланды). Ее мощность составляет 200 МВт.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане в текущем году подпишут соглашение на строительство 10 «зеленых» электростанций.