В Узбекистане поступил в продажу экспресс-тест на коронавирус для использования в домашних условиях

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане начали продавать экспресс-тест на коронавирус для использования в домашних условиях, сообщили местные СМИ.

Отмечается, что тест предназначен для домашнего использования с самостоятельно собранными образцами мазков из носа у лиц в возрасте от 16 до 69 лет, а также для взятия образцов и тестирования у лиц младше 16 лет. Люди старше 69 лет должны проходить тестирование под присмотром родных и близких

Стоимость теста составляет 15 тысяч сумов ($1,4), в упаковке – 5 экспресс-тестов. Результат выходит через 15 минут.