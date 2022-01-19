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В Узбекистане поступил в продажу экспресс-тест на коронавирус для использования в домашних условиях

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане начали продавать экспресс-тест на коронавирус для использования в домашних условиях, сообщили местные СМИ.

Отмечается, что тест предназначен для домашнего использования с самостоятельно собранными образцами мазков из носа у лиц в возрасте от 16 до 69 лет, а также для взятия образцов и тестирования у лиц младше 16 лет. Люди старше 69 лет должны проходить тестирование под присмотром родных и близких

Стоимость теста составляет 15 тысяч сумов ($1,4), в упаковке – 5 экспресс-тестов. Результат выходит через 15 минут.

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