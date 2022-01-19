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В Узбекистане производители лимонов получат господдержку за отказ от газа

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане лимонным теплицам начнут выдавать субсидии за отказ от газа для отопления, сообщается на сайте Lex.uz.

При строительстве теплиц, которые используют альтернативную энергию возместят до 30% расходов. Cредства будут выделяться из Фонда развития садоводства и тепличного хозяйства Агентства по садоводству и развитию тепличного хозяйства при Минсельхозе Узбекистана.

Также за закупку новых саженцев и создание лимонариев выделят субсидии до 300 тысяч сумов (%27,7) за каждую сотку.

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