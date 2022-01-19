Туркменистан ратифицировал соглашение о туркмено-узбекской приграничной зоне

CentralAsia (TM) - Туркменистан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о создании туркмено-узбекской приграничной зоны и увеличении товарооборота, подписанное в Ташкенте в октябре прошлого года. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает «Туркменистан сегодня».

Соглашение о создании и регулировании деятельности туркмено-узбекской зоны приграничной торговли было подписано по итогам переговоров президентов двух стран в Ташкенте в октябре 2021 года.

Документ призван существенно расширить взаимодействие между приграничными районами соседних стран – Лебапской и Бухарской областями, а также Дашогузским и Хорезмским регионами.

За последние 4 года товарооборот между двумя странами увеличился в 5 раз, а в 2021 году вырос на 65 процентов, составив порядка 880 млн долларов.