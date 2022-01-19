Госкомстат Узбекистана оценил инфляцию за 2021 год в 10%

CentralAsia (UZ) - По данным Госкомстата Узбекистана, уровень инфляции в потребительском секторе республики за январь-декабрь 2021 года составил 10 %.

Продовольственные товары в течение года стали дороже в среднем на 13 %, что проявилось в общем приросте уровня инфляции на 5,5 процентных пункта. Непродовольственные товары подорожали в среднем на 7,8 %, обеспечив прирост сводного показателя на 2,7 процентных пункта.

Услуги стали дороже в среднем на 7,7 %, увеличив сводный показатель еще на 1,8 процентный пункт.

В росте потребительских цен наиболее ярко проявилось влияние продовольственной инфляции. За счет роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки сводный индекс потребительских цен за 2021 год повысился на 5,2 процентных пункта.

За год продукты питания и безалкогольные напитки в среднем стали дороже на 13 %. При этом из товаров данной группы в тройку лидеров по росту цен вошли масложировая продукция (26,4 %), овощи, клубнеплоды, плантайны и зернобобовые (22,6 %), а также сахар, кондитерские изделия и десерты (14,8 %).

Наиболее выраженным в данном разделе был рост цен на бензин (в 1,6 раз), пропан (14,9 %), а также на услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных транспортных средств (15,3 %).

Одежда и обувь относительно конца 2020 года стали дороже на 5,5 % , предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее обслуживание жилья – на 7,5 % , товары и услуги в сфере здравоохранения – на 8,5 %.

Жилищные услуги, вода, электричество, газ и другие виды топлива подорожали за этот период на 4,9 %, - отмечается в информации Госкомстата Узбекистана.