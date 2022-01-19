Назарбаев контролирует активы на миллиарды долларов через сеть благотворительных фондов, — OCCRP

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев контролирует активы стоимостью в миллиарды долларов через сеть благотворительных фондов. Она начала создаваться около десяти лет назад. Одним из первых таких фондов был «Фонд первого президента республики Казахстан — Елбасы». Изначально это была общественная организация, однако в 2011 году она стала «частной». Спустя еще 10 лет фонд был закрыт, говорится в совместном расследовании OCCRP, Kloop и «Vласть».

Другими фондами экс-президента стали «Назарбаев Фонд» и «Фонд Нурсултана Назарбаева», «Фонд Демеу» (переводится как «поддержка») и «Елбасы Фонд». Последний был создан совсем недавно, в прошлом году.

Фонды «Демеу» и «Елбасы» не ведут публичной деятельности, полагают авторы расследования. Однако остальные организации активно продвигают образовательные, социальные и патриотические проекты, которые восхваляют лояльные казахстанские СМИ.

Например, в 2010 году был основан «Назарбаев Университет» с целью модернизировать казахстанскую систему высшего образования. В стране также запустили сеть средних школ, которая получила название «Назарбаев Интеллектуальные школы» (НИШ). Эти проекты финансировал «Назарбаев Фонд», у которого нет даже сайта. Фонд не публикует отчетность и не сообщает, сколько денег получает от сторонних спонсоров или от самого Назарбаева, пишут авторы статьи.

Председатель правления фонда Аслан Саринжипов предоставил журналистам официальный документ, из которого следует, что за 2019 год организация получила $1 млрд от спонсоров и заработала $200 млн на инвестициях.

В течение предыдущих 10 лет, то есть вплоть до отставки Назарбаева с поста президента Казахстана, «Назарбаев Фонд» не совершал видимых инвестиций. Позднее два фонда, принадлежащие НИШ и вузу «Назарбаев Университет», создали инвестиционный холдинг Pioneer Capital Invest и через него купили казахстанский банк «ЭкспоКредит» за $30 млн. Затем «Назарбаев Фонд» завладел 75% Pioneer Capital. У изначальных учредителей осталось всего 25% компании.

Pioneer Capital начал активно инвестировать в различные предприятия, в том числе купил крупного казахстанского кредитора — «Цеснабанк». Он принадлежал семье Адильбека Джаксыбекова, который ранее возглавлял Администрацию президента.

После этого Pioneer Capital приобрел еще несколько банков, мобильных операторов, платформу для онлайн-торговли, склады, торговые центры и даже макаронную фабрику.

На сегодняшний день активы Pioneer Capital оцениваются в $7,8 млрд. Среди них казначейские векселя США, гособлигации Кыргызстана и Казахстана и $3,4 млрд наличными. В 2020 году прибыль фонда составила свыше $500 млн.

В Уставе фонда сказано, что его единственная цель — спонсировать образовательную миссию. Однако в документе также указано, что первым председателем главного руководящего органа, Высшего попечительского совета, выступает Нурсултан Назарбаев — именно он контролирует фонд и в том числе само содержание устава.

В сентябре 2021 года крупный провайдер мобильной связи «Казахтелеком» объявил, что предложил 24% акций «широкому кругу инвесторов на открытых торгах». В тот же день Bloomberg сообщил, что банк, «связанный с казахстанским лидером» Назарбаевым, купил 9% акций компании. Этот банк принадлежит «Назарбаев Фонду».

Как выяснилось, остальные акции также купил «Назарбаев Фонд», однако для этого использовалась менее прозрачная структура — люксембургская фирма Pioneer Technologies. Она принадлежит другому загадочному люксембургскому предприятию — Pioneer Horizon East. Журналисты выяснили, что эта компания тоже связана с Назарбаевым.

По некоторым данным, когда-то KCell был самым дорогим мобильным оператором на постсоветском пространстве, однако стоимость его акций снизилась вдвое за несколько месяцев до того, как их купил фонд Назарбаева. Представители миноритарных акционеров KCell попросили казахстанского финансового регулятора проверить, не было ли это манипулированием рынком.

Остальные три фонда Назарбаева также активно занялись инвестициями, после того как он оставил президентский пост. В 2020 году «Фонд Нурсултана Назарбаева» приобрел новый самолет Airbus ACJ320neo стоимостью более $100 млн у швейцарской авиакомпании и импортировал его в Казахстан. Пресса называла этот самолет «летающим пентхаусом».

Сейчас самолет включен в парк Berkut Air — государственной авиакомпании, которая подчиняется Управлению делами президента Казахстана. По данным авторов расследования, пользуется самолетом именно Назарбаев. Причем передвижения борта не отображаются в большинстве специальных трекеров.

Несколько раз назарбаевским фондам продавали компании, которые перед этим получили финансирование от правительства Казахстана: это значит, что государственные средства утекли в частные руки. Например, контрольный пакет акций пятизвездочного отеля Rixos Beldibi на турецком курорте Анталия принадлежит «Фонду Нурсултана Назарбаева». Именно там, по некоторым данным, часто отдыхает экс-президент. В начале 2000-х годов строительством этого отеля занималось Управление делами президента Казахстана.

Среди других крупных активов «Фонда Нурсултана Назарбаева» оказались гольф-клуб, театр балета и несколько СМИ. Одно из них, онлайн-издание «Караван», активно освещает благотворительную деятельность фондов Назарбаева.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения